Summer Point Token（SUMX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01091105 $ 0.01091105 $ 0.01091105 24H最低价 $ 0.01123978 $ 0.01123978 $ 0.01123978 24H最高价 24H最低价 $ 0.01091105$ 0.01091105 $ 0.01091105 24H最高价 $ 0.01123978$ 0.01123978 $ 0.01123978 历史最高 $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 最低价 $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 涨跌幅（1H） +2.31% 涨跌幅（1D） +2.77% 漲跌幅（7D） +1.21% 漲跌幅（7D） +1.21%

Summer Point Token（SUMX）当前实时价格为 $0.01122628。过去 24 小时内，SUMX 的交易价格在 $ 0.01091105 至 $ 0.01123978 之间波动，市场活跃度显著。SUMX 的历史最高价为 $ 0.01769242，历史最低价为 $ 0.01050959。

从短期表现来看，SUMX 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.31%，过去 24 小时内变动为 +2.77%，过去 7 天内累计变动为 +1.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Summer Point Token（SUMX）市场信息

市值 $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M 流通量 900.00M 900.00M 900.00M 总供应量 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Summer Point Token 的当前市值为 $ 10.10M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUMX 的流通量为 900.00M，总供应量是 900000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.10M。