SUITRUMP 今日价格

SUITRUMP (SUITRUMP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.14%。当前 SUITRUMP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SUITRUMP。

SUITRUMP 目前市值在 $ 91,784 排名第 #-，流通供应量为 9.38B SUITRUMP。过去 24 小时内，SUITRUMP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00143351，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SUITRUMP 在过去一小时内波动了 -0.29%，过去7 天内波动了 +1.01%。过去一天，总交易量达到 --。

SUITRUMP（SUITRUMP）市场信息

市值 $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K 流通量 9.38B 9.38B 9.38B 总供应量 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131

SUITRUMP 的当前市值为 $ 91.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUITRUMP 的流通量为 9.38B，总供应量是 9378886815.41131，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 91.78K。