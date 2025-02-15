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SUIA 价格 (SUIA)

USD

SUIA (SUIA) 实时价格图表

$0.04821259
$0.04821259$0.04821259
+2.20%(1D)

今天 SUIA (SUIA) 的价格

今天 SUIA (SUIA) 的实时价格为 0.0481772 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SUIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
SUIA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.57K USD
- SUIA 当天价格变化为 +2.06%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SUIA (SUIA) 价格表现 USD

今天内，SUIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00097222
在过去30天内，SUIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0211986762
在过去60天内，SUIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0204195256
在过去90天内，SUIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04571982283385877

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00097222+2.06%
30天$ -0.0211986762-44.00%
60天$ -0.0204195256-42.38%
90天$ -0.04571982283385877-48.69%

SUIA (SUIA) 价格分析

SUIA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04693078
$ 0.04693078$ 0.04693078

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

$ 0.278167
$ 0.278167$ 0.278167

-2.64%

+2.06%

+22.10%

SUIA (SUIA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 7.57K
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什么是SUIA (SUIA)

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SUIA (SUIA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SUIA (SUIA) 的其他问题

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SUIA 兑换为当地货币

1 SUIA 兑换 AUD
A$0.075638204
1 SUIA 兑换 GBP
0.038059988
1 SUIA 兑换 EUR
0.04576834
1 SUIA 兑换 USD
$0.0481772
1 SUIA 兑换 MYR
RM0.213424996
1 SUIA 兑换 TRY
1.744978184
1 SUIA 兑换 JPY
¥7.338351104
1 SUIA 兑换 RUB
4.387015832
1 SUIA 兑换 INR
4.175517924
1 SUIA 兑换 IDR
Rp777.051504116
1 SUIA 兑换 PHP
2.7822333
1 SUIA 兑换 EGP
￡E.2.437284548
1 SUIA 兑换 BRL
R$0.27461004
1 SUIA 兑换 CAD
C$0.067929852
1 SUIA 兑换 BDT
5.838113096
1 SUIA 兑换 NGN
72.88487702
1 SUIA 兑换 UAH
1.9993538
1 SUIA 兑换 VES
Bs2.9388092
1 SUIA 兑换 PKR
Rs13.4534831
1 SUIA 兑换 KZT
23.885292216
1 SUIA 兑换 THB
฿1.624053412
1 SUIA 兑换 TWD
NT$1.574430896
1 SUIA 兑换 CHF
Fr0.042877708
1 SUIA 兑换 HKD
HK$0.374818616
1 SUIA 兑换 MAD
.د.م0.47936314