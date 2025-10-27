SUI Desci Agents（DESCI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00009295 $ 0.00009295 $ 0.00009295 24H最低价 $ 0.00010203 $ 0.00010203 $ 0.00010203 24H最高价 24H最低价 $ 0.00009295$ 0.00009295 $ 0.00009295 24H最高价 $ 0.00010203$ 0.00010203 $ 0.00010203 历史最高 $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 最低价 $ 0.00005728$ 0.00005728 $ 0.00005728 涨跌幅（1H） +0.07% 涨跌幅（1D） +3.17% 漲跌幅（7D） +4.13% 漲跌幅（7D） +4.13%

SUI Desci Agents（DESCI）当前实时价格为 $0.00010002。过去 24 小时内，DESCI 的交易价格在 $ 0.00009295 至 $ 0.00010203 之间波动，市场活跃度显著。DESCI 的历史最高价为 $ 0.02488851，历史最低价为 $ 0.00005728。

从短期表现来看，DESCI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.07%，过去 24 小时内变动为 +3.17%，过去 7 天内累计变动为 +4.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SUI Desci Agents（DESCI）市场信息

市值 $ 59.87K$ 59.87K $ 59.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 95.97K$ 95.97K $ 95.97K 流通量 623.85M 623.85M 623.85M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SUI Desci Agents 的当前市值为 $ 59.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DESCI 的流通量为 623.85M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.97K。