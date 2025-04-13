sudoswap 价格 (SUDO)
今天 sudoswap (SUDO) 的实时价格为 0.04256138 USD。目前其市值为 $ 1.08M USD。SUDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
sudoswap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- sudoswap 当天价格变化为 +1.63%
- 其循环供应量为 25.40M USD
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今天内，sudoswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00068372。
在过去30天内，sudoswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0175561947。
在过去60天内，sudoswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0251314904。
在过去90天内，sudoswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.12029007547463745。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00068372
|+1.63%
|30天
|$ -0.0175561947
|-41.24%
|60天
|$ -0.0251314904
|-59.04%
|90天
|$ -0.12029007547463745
|-73.86%
sudoswap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.16%
+1.63%
-31.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.
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|1 SUDO 兑换 VND
₫1,091.31634458
|1 SUDO 兑换 AUD
A$0.0676725942
|1 SUDO 兑换 GBP
￡0.0323466488
|1 SUDO 兑换 EUR
€0.0374540144
|1 SUDO 兑换 USD
$0.04256138
|1 SUDO 兑换 MYR
RM0.1881212996
|1 SUDO 兑换 TRY
₺1.6198861228
|1 SUDO 兑换 JPY
¥6.1079836438
|1 SUDO 兑换 RUB
₽3.5402555884
|1 SUDO 兑换 INR
₹3.6585762248
|1 SUDO 兑换 IDR
Rp709.3560495908
|1 SUDO 兑换 KRW
₩60.456312221
|1 SUDO 兑换 PHP
₱2.4336597084
|1 SUDO 兑换 EGP
￡E.2.1825475664
|1 SUDO 兑换 BRL
R$0.2494096868
|1 SUDO 兑换 CAD
C$0.0587347044
|1 SUDO 兑换 BDT
৳5.160567325
|1 SUDO 兑换 NGN
₦67.6649331516
|1 SUDO 兑换 UAH
₴1.7582106078
|1 SUDO 兑换 VES
Bs3.02185798
|1 SUDO 兑换 PKR
Rs11.9082485102
|1 SUDO 兑换 KZT
₸21.9497548936
|1 SUDO 兑换 THB
฿1.4245293886
|1 SUDO 兑换 TWD
NT$1.3777118706
|1 SUDO 兑换 AED
د.إ0.1562002646
|1 SUDO 兑换 CHF
Fr0.0344747178
|1 SUDO 兑换 HKD
HK$0.329850695
|1 SUDO 兑换 MAD
.د.م0.3949696064
|1 SUDO 兑换 MXN
$0.863996014