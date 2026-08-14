stUSDT Staked USDT 今日价格

stUSDT Staked USDT (STUSDT) 今日实时价格为 $ 0.999055，过去 24 小时内变化了 1.35%。当前 STUSDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.999055 每 STUSDT。

stUSDT Staked USDT 目前市值在 $ 62,816,444 排名第 #-，流通供应量为 62.88M STUSDT。过去 24 小时内，STUSDT 的交易价格在 $ 0.99898（低点）和 $ 1.013（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.01，而历史最低价为 $ 0.159659。

短期表现方面，STUSDT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 69.12。

stUSDT Staked USDT（STUSDT）市场信息

市值 $ 62.82M$ 62.82M $ 62.82M 成交量（24H） $ 69.12$ 69.12 $ 69.12 完全稀释市值 $ 62.82M$ 62.82M $ 62.82M 流通量 62.88M 62.88M 62.88M 总供应量 62,876,648.2654033 62,876,648.2654033 62,876,648.2654033

stUSDT Staked USDT 的当前市值为 $ 62.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 69.12。STUSDT 的流通量为 62.88M，总供应量是 62876648.2654033，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.82M。