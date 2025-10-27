STUPID INU（STUPID）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0068393$ 0.0068393 $ 0.0068393 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.38% 涨跌幅（1D） +10.16% 漲跌幅（7D） +35.27% 漲跌幅（7D） +35.27%

STUPID INU（STUPID）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，STUPID 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。STUPID 的历史最高价为 $ 0.0068393，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，STUPID 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.38%，过去 24 小时内变动为 +10.16%，过去 7 天内累计变动为 +35.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

STUPID INU（STUPID）市场信息

市值 $ 235.84K$ 235.84K $ 235.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 235.84K$ 235.84K $ 235.84K 流通量 999.48M 999.48M 999.48M 总供应量 999,478,653.763201 999,478,653.763201 999,478,653.763201

STUPID INU 的当前市值为 $ 235.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STUPID 的流通量为 999.48M，总供应量是 999478653.763201，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 235.84K。