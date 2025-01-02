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Stryke 价格 (SYK)

USD

Stryke (SYK) 实时价格图表

$0.143996
$0.143996$0.143996
+3.90%(1D)

今天 Stryke (SYK) 的价格

今天 Stryke (SYK) 的实时价格为 0.143987 USD。目前其市值为 $ 5.26M USD。SYK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stryke 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 257.91K USD
- Stryke 当天价格变化为 +3.93%
- 其循环供应量为 36.56M USD

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Stryke (SYK) 价格表现 USD

今天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00544801
在过去30天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0859855519
在过去60天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0574379261
在过去90天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0373107358824853

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00544801+3.93%
30天$ +0.0859855519+59.72%
60天$ +0.0574379261+39.89%
90天$ +0.0373107358824853+34.98%

Stryke (SYK) 价格分析

Stryke 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.136938
$ 0.136938$ 0.136938

$ 0.14441
$ 0.14441$ 0.14441

$ 0.452935
$ 0.452935$ 0.452935

-0.13%

+3.93%

-14.78%

Stryke (SYK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

$ 257.91K
$ 257.91K$ 257.91K

36.56M
36.56M 36.56M

什么是Stryke (SYK)

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Stryke (SYK) 资源

官网

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SYK 兑换为当地货币

1 SYK 兑换 AUD
A$0.23181907
1 SYK 兑换 GBP
0.1151896
1 SYK 兑换 EUR
0.13822752
1 SYK 兑换 USD
$0.143987
1 SYK 兑换 MYR
RM0.64362189
1 SYK 兑换 TRY
5.08418097
1 SYK 兑换 JPY
¥22.58580082
1 SYK 兑换 RUB
16.0545505
1 SYK 兑换 INR
12.34832512
1 SYK 兑换 IDR
Rp2,322.37064261
1 SYK 兑换 PHP
8.33252769
1 SYK 兑换 EGP
￡E.7.30734025
1 SYK 兑换 BRL
R$0.89415927
1 SYK 兑换 CAD
C$0.20734128
1 SYK 兑换 BDT
17.2064465
1 SYK 兑换 NGN
222.54486733
1 SYK 兑换 UAH
6.06329257
1 SYK 兑换 VES
Bs7.343337
1 SYK 兑换 PKR
Rs40.1291769
1 SYK 兑换 KZT
75.58309591
1 SYK 兑换 THB
฿4.93155475
1 SYK 兑换 TWD
NT$4.7371723
1 SYK 兑换 CHF
Fr0.1295883
1 SYK 兑换 HKD
HK$1.11877899
1 SYK 兑换 MAD
.د.م1.45570857