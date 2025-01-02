Stryke 价格 (SYK)
今天 Stryke (SYK) 的实时价格为 0.143987 USD。目前其市值为 $ 5.26M USD。SYK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stryke 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 257.91K USD
- Stryke 当天价格变化为 +3.93%
- 其循环供应量为 36.56M USD
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今天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00544801。
在过去30天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0859855519。
在过去60天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0574379261。
在过去90天内，Stryke 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0373107358824853。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00544801
|+3.93%
|30天
|$ +0.0859855519
|+59.72%
|60天
|$ +0.0574379261
|+39.89%
|90天
|$ +0.0373107358824853
|+34.98%
Stryke 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.13%
+3.93%
-14.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SYK 兑换 AUD
A$0.23181907
|1 SYK 兑换 GBP
￡0.1151896
|1 SYK 兑换 EUR
€0.13822752
|1 SYK 兑换 USD
$0.143987
|1 SYK 兑换 MYR
RM0.64362189
|1 SYK 兑换 TRY
₺5.08418097
|1 SYK 兑换 JPY
¥22.58580082
|1 SYK 兑换 RUB
₽16.0545505
|1 SYK 兑换 INR
₹12.34832512
|1 SYK 兑换 IDR
Rp2,322.37064261
|1 SYK 兑换 PHP
₱8.33252769
|1 SYK 兑换 EGP
￡E.7.30734025
|1 SYK 兑换 BRL
R$0.89415927
|1 SYK 兑换 CAD
C$0.20734128
|1 SYK 兑换 BDT
৳17.2064465
|1 SYK 兑换 NGN
₦222.54486733
|1 SYK 兑换 UAH
₴6.06329257
|1 SYK 兑换 VES
Bs7.343337
|1 SYK 兑换 PKR
Rs40.1291769
|1 SYK 兑换 KZT
₸75.58309591
|1 SYK 兑换 THB
฿4.93155475
|1 SYK 兑换 TWD
NT$4.7371723
|1 SYK 兑换 CHF
Fr0.1295883
|1 SYK 兑换 HKD
HK$1.11877899
|1 SYK 兑换 MAD
.د.م1.45570857