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Stronghold Staked SOL 价格 (STRONGSOL)

USD

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 实时价格图表

$221.97
$221.97$221.97
+9.80%(1D)

今天 Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 的价格

今天 Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 的实时价格为 221.8 USD。目前其市值为 $ 18.60M USD。STRONGSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stronghold Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 131.20K USD
- Stronghold Staked SOL 当天价格变化为 +9.79%
- 其循环供应量为 83.77K USD

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Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 价格表现 USD

今天内，Stronghold Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.78
在过去30天内，Stronghold Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -14.2800385000
在过去60天内，Stronghold Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +63.7811407000
在过去90天内，Stronghold Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +74.30486502943272

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +19.78+9.79%
30天$ -14.2800385000-6.43%
60天$ +63.7811407000+28.76%
90天$ +74.30486502943272+50.38%

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 价格分析

Stronghold Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 201.46
$ 201.46$ 201.46

$ 222.59
$ 222.59$ 222.59

$ 278.09
$ 278.09$ 278.09

+0.07%

+9.79%

+10.31%

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 18.60M
$ 18.60M$ 18.60M

$ 131.20K
$ 131.20K$ 131.20K

83.77K
83.77K 83.77K

什么是Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

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Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 资源

官网

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STRONGSOL 兑换为当地货币

1 STRONGSOL 兑换 AUD
A$357.098
1 STRONGSOL 兑换 GBP
177.44
1 STRONGSOL 兑换 EUR
212.928
1 STRONGSOL 兑换 USD
$221.8
1 STRONGSOL 兑换 MYR
RM991.446
1 STRONGSOL 兑换 TRY
7,831.758
1 STRONGSOL 兑换 JPY
¥34,791.548
1 STRONGSOL 兑换 RUB
24,730.7
1 STRONGSOL 兑换 INR
19,021.568
1 STRONGSOL 兑换 IDR
Rp3,577,418.854
1 STRONGSOL 兑换 PHP
12,835.566
1 STRONGSOL 兑换 EGP
￡E.11,256.35
1 STRONGSOL 兑换 BRL
R$1,377.378
1 STRONGSOL 兑换 CAD
C$319.392
1 STRONGSOL 兑换 BDT
26,505.1
1 STRONGSOL 兑换 NGN
342,811.862
1 STRONGSOL 兑换 UAH
9,339.998
1 STRONGSOL 兑换 VES
Bs11,311.8
1 STRONGSOL 兑换 PKR
Rs61,815.66
1 STRONGSOL 兑换 KZT
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1 STRONGSOL 兑换 THB
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NT$7,297.22
1 STRONGSOL 兑换 CHF
Fr199.62
1 STRONGSOL 兑换 HKD
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1 STRONGSOL 兑换 MAD
.د.م2,242.398