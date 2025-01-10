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StrongHands Finance 价格 (ISHND)

USD

StrongHands Finance (ISHND) 实时价格图表

$0.00187974
$0.00187974$0.00187974
-0.20%(1D)

今天 StrongHands Finance (ISHND) 的价格

今天 StrongHands Finance (ISHND) 的实时价格为 0.0018796 USD。目前其市值为 $ 27.29K USD。ISHND 兑换 USD 的价格为实时更新。
StrongHands Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 28.92 USD
- StrongHands Finance 当天价格变化为 -0.44%
- 其循环供应量为 14.51M USD

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StrongHands Finance (ISHND) 价格表现 USD

今天内，StrongHands Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，StrongHands Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003593242
在过去60天内，StrongHands Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005248209
在过去90天内，StrongHands Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006509303395519794

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.44%
30天$ -0.0003593242-19.11%
60天$ -0.0005248209-27.92%
90天$ -0.0006509303395519794-25.72%

StrongHands Finance (ISHND) 价格分析

StrongHands Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00183687
$ 0.00183687$ 0.00183687

$ 0.00189491
$ 0.00189491$ 0.00189491

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

-0.13%

-0.44%

-1.35%

StrongHands Finance (ISHND) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 27.29K
$ 27.29K$ 27.29K

$ 28.92
$ 28.92$ 28.92

14.51M
14.51M 14.51M

什么是StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

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StrongHands Finance (ISHND) 资源

官网

大家还在问：关于 StrongHands Finance (ISHND) 的其他问题

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ISHND 兑换为当地货币

1 ISHND 兑换 AUD
A$0.003026156
1 ISHND 兑换 GBP
0.001522476
1 ISHND 兑换 EUR
0.001823212
1 ISHND 兑换 USD
$0.0018796
1 ISHND 兑换 MYR
RM0.008439404
1 ISHND 兑换 TRY
0.066556636
1 ISHND 兑换 JPY
¥0.2969768
1 ISHND 兑换 RUB
0.1912493
1 ISHND 兑换 INR
0.161683192
1 ISHND 兑换 IDR
Rp30.316124788
1 ISHND 兑换 PHP
0.1099566
1 ISHND 兑换 EGP
￡E.0.095032576
1 ISHND 兑换 BRL
R$0.011352784
1 ISHND 兑换 CAD
C$0.002706624
1 ISHND 兑换 BDT
0.229273608
1 ISHND 兑换 NGN
2.909583208
1 ISHND 兑换 UAH
0.079676244
1 ISHND 兑换 VES
Bs0.0996188
1 ISHND 兑换 PKR
Rs0.524145256
1 ISHND 兑换 KZT
0.988218496
1 ISHND 兑换 THB
฿0.064996568
1 ISHND 兑换 TWD
NT$0.06193282
1 ISHND 兑换 CHF
Fr0.001710436
1 ISHND 兑换 HKD
HK$0.014623288
1 ISHND 兑换 MAD
.د.م0.018908776