Strips Finance 价格 (STRP)
今天 Strips Finance (STRP) 的实时价格为 0.656714 USD。目前其市值为 $ 19.89M USD。STRP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Strips Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 348.94 USD
- Strips Finance 当天价格变化为 +8.48%
- 其循环供应量为 30.28M USD
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今天内，Strips Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.051328。
在过去30天内，Strips Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3243182745。
在过去60天内，Strips Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3738416683。
在过去90天内，Strips Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.25559768651026375。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.051328
|+8.48%
|30天
|$ +0.3243182745
|+49.39%
|60天
|$ +0.3738416683
|+56.93%
|90天
|$ +0.25559768651026375
|+63.72%
Strips Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+8.48%
-9.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Strips Finance (also RabbitX) is a hybrid decentralised orderbook perpetuals and derivatives exchange built on Starknet. Our mission is to accelerate the development of a global, open and transparent financial system by providing robust, open access to markets.
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|1 STRP 兑换 AUD
A$1.05730954
|1 STRP 兑换 GBP
￡0.5253712
|1 STRP 兑换 EUR
€0.63044544
|1 STRP 兑换 USD
$0.656714
|1 STRP 兑换 MYR
RM2.93551158
|1 STRP 兑换 TRY
₺23.18857134
|1 STRP 兑换 JPY
¥103.01215804
|1 STRP 兑换 RUB
₽73.223611
|1 STRP 兑换 INR
₹56.31979264
|1 STRP 兑换 IDR
Rp10,592.15980742
|1 STRP 兑换 PHP
₱38.00403918
|1 STRP 兑换 EGP
￡E.33.3282355
|1 STRP 兑换 BRL
R$4.07819394
|1 STRP 兑换 CAD
C$0.94566816
|1 STRP 兑换 BDT
৳78.477323
|1 STRP 兑换 NGN
₦1,015.01059126
|1 STRP 兑换 UAH
₴27.65422654
|1 STRP 兑换 VES
Bs33.492414
|1 STRP 兑换 PKR
Rs183.0261918
|1 STRP 兑换 KZT
₸344.72888002
|1 STRP 兑换 THB
฿22.4924545
|1 STRP 兑换 TWD
NT$21.6058906
|1 STRP 兑换 CHF
Fr0.5910426
|1 STRP 兑换 HKD
HK$5.10266778
|1 STRP 兑换 MAD
.د.م6.63937854