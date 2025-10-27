Striker League（MBS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0012283 24H最高价 $ 0.00126388 历史最高 $ 2.58 最低价 $ 0.00118621 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +1.21% 漲跌幅（7D） -6.32%

Striker League（MBS）当前实时价格为 $0.00124407。过去 24 小时内，MBS 的交易价格在 $ 0.0012283 至 $ 0.00126388 之间波动，市场活跃度显著。MBS 的历史最高价为 $ 2.58，历史最低价为 $ 0.00118621。

从短期表现来看，MBS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +1.21%，过去 7 天内累计变动为 -6.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Striker League（MBS）市场信息

市值 $ 779.31K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.25M 流通量 625.44M 总供应量 1,000,000,000.0

Striker League 的当前市值为 $ 779.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MBS 的流通量为 625.44M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.25M。