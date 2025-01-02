Stride Staked TIA 价格 (STTIA)
今天 Stride Staked TIA (STTIA) 的实时价格为 5.48 USD。目前其市值为 $ 6.87M USD。STTIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stride Staked TIA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 59.96K USD
- Stride Staked TIA 当天价格变化为 +9.33%
- 其循环供应量为 1.25M USD
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今天内，Stride Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.467536。
在过去30天内，Stride Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.8072733120。
在过去60天内，Stride Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7614827160。
在过去90天内，Stride Staked TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.097928412061542。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.467536
|+9.33%
|30天
|$ -1.8072733120
|-32.97%
|60天
|$ +0.7614827160
|+13.90%
|90天
|$ +0.097928412061542
|+1.82%
Stride Staked TIA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
+9.33%
+3.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol
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|1 STTIA 兑换 AUD
A$8.8228
|1 STTIA 兑换 GBP
￡4.384
|1 STTIA 兑换 EUR
€5.2608
|1 STTIA 兑换 USD
$5.48
|1 STTIA 兑换 MYR
RM24.4956
|1 STTIA 兑换 TRY
₺193.4988
|1 STTIA 兑换 JPY
¥859.5928
|1 STTIA 兑换 RUB
₽611.02
|1 STTIA 兑换 INR
₹469.9648
|1 STTIA 兑换 IDR
Rp88,387.0844
|1 STTIA 兑换 PHP
₱317.1276
|1 STTIA 兑换 EGP
￡E.278.11
|1 STTIA 兑换 BRL
R$34.0308
|1 STTIA 兑换 CAD
C$7.8912
|1 STTIA 兑换 BDT
৳654.86
|1 STTIA 兑换 NGN
₦8,469.8332
|1 STTIA 兑换 UAH
₴230.7628
|1 STTIA 兑换 VES
Bs279.48
|1 STTIA 兑换 PKR
Rs1,527.276
|1 STTIA 兑换 KZT
₸2,876.6164
|1 STTIA 兑换 THB
฿187.69
|1 STTIA 兑换 TWD
NT$180.292
|1 STTIA 兑换 CHF
Fr4.932
|1 STTIA 兑换 HKD
HK$42.5796
|1 STTIA 兑换 MAD
.د.م55.4028