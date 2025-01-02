今天 Stride Staked Injective (STINJ) 的价格

今天 Stride Staked Injective (STINJ) 的实时价格为 29.67 USD。目前其市值为 $ 545.79K USD。STINJ 兑换 USD 的价格为实时更新。

Stride Staked Injective 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 152.81K USD

- Stride Staked Injective 当天价格变化为 +11.26%

- 其循环供应量为 18.38K USD

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