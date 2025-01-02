Stride Staked DYDX 价格 (STDYDX)
今天 Stride Staked DYDX (STDYDX) 的实时价格为 1.69 USD。目前其市值为 $ 36.60M USD。STDYDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stride Staked DYDX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.89K USD
- Stride Staked DYDX 当天价格变化为 +8.95%
- 其循环供应量为 21.71M USD
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今天内，Stride Staked DYDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.138428。
在过去30天内，Stride Staked DYDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0534401660。
在过去60天内，Stride Staked DYDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9330258470。
在过去90天内，Stride Staked DYDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.662921009512272。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.138428
|+8.95%
|30天
|$ +0.0534401660
|+3.16%
|60天
|$ +0.9330258470
|+55.21%
|90天
|$ +0.662921009512272
|+64.54%
Stride Staked DYDX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.44%
+8.95%
+3.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 STDYDX 兑换 AUD
A$2.7209
|1 STDYDX 兑换 GBP
￡1.352
|1 STDYDX 兑换 EUR
€1.6224
|1 STDYDX 兑换 USD
$1.69
|1 STDYDX 兑换 MYR
RM7.5543
|1 STDYDX 兑换 TRY
₺59.6739
|1 STDYDX 兑换 JPY
¥265.0934
|1 STDYDX 兑换 RUB
₽188.435
|1 STDYDX 兑换 INR
₹144.9344
|1 STDYDX 兑换 IDR
Rp27,258.0607
|1 STDYDX 兑换 PHP
₱97.8003
|1 STDYDX 兑换 EGP
￡E.85.7675
|1 STDYDX 兑换 BRL
R$10.4949
|1 STDYDX 兑换 CAD
C$2.4336
|1 STDYDX 兑换 BDT
৳201.955
|1 STDYDX 兑换 NGN
₦2,612.0471
|1 STDYDX 兑换 UAH
₴71.1659
|1 STDYDX 兑换 VES
Bs86.19
|1 STDYDX 兑换 PKR
Rs471.003
|1 STDYDX 兑换 KZT
₸887.1317
|1 STDYDX 兑换 THB
฿57.8825
|1 STDYDX 兑换 TWD
NT$55.601
|1 STDYDX 兑换 CHF
Fr1.521
|1 STDYDX 兑换 HKD
HK$13.1313
|1 STDYDX 兑换 MAD
.د.م17.0859