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StreetVision by NATIX 价格 (SN72)

USD

StreetVision by NATIX (SN72) 实时价格图表

$2.24
$2.24$2.24
-8.70%(1D)

今天 StreetVision by NATIX (SN72) 的价格

今天 StreetVision by NATIX (SN72) 的实时价格为 2.24 USD。目前其市值为 $ 2.32M USD。SN72 兑换 USD 的价格为实时更新。
StreetVision by NATIX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- StreetVision by NATIX 当天价格变化为 -8.35%
- 其循环供应量为 1.03M USD

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StreetVision by NATIX (SN72) 价格表现 USD

今天内，StreetVision by NATIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.204094382190784
在过去30天内，StreetVision by NATIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，StreetVision by NATIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，StreetVision by NATIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.204094382190784-8.35%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

StreetVision by NATIX (SN72) 价格分析

StreetVision by NATIX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 3.55
$ 3.55$ 3.55

-1.54%

-8.35%

-33.04%

StreetVision by NATIX (SN72) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

--
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1.03M
1.03M 1.03M

什么是StreetVision by NATIX (SN72)

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StreetVision by NATIX (SN72) 资源

官网

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大家还在问：关于 StreetVision by NATIX (SN72) 的其他问题

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SN72 兑换为当地货币

1 SN72 兑换 VND
58,945.6
1 SN72 兑换 AUD
A$3.4048
1 SN72 兑换 GBP
1.6352
1 SN72 兑换 EUR
1.9264
1 SN72 兑换 USD
$2.24
1 SN72 兑换 MYR
RM9.4976
1 SN72 兑换 TRY
88.2112
1 SN72 兑换 JPY
¥323.68
1 SN72 兑换 RUB
175.616
1 SN72 兑换 INR
193.2
1 SN72 兑换 IDR
Rp36,721.3056
1 SN72 兑换 KRW
3,055.92
1 SN72 兑换 PHP
127.2096
1 SN72 兑换 EGP
￡E.112.3136
1 SN72 兑换 BRL
R$12.2976
1 SN72 兑换 CAD
C$3.024
1 SN72 兑换 BDT
273.8176
1 SN72 兑换 NGN
3,462.1216
1 SN72 兑换 UAH
93.0272
1 SN72 兑换 VES
Bs228.48
1 SN72 兑换 PKR
Rs634.368
1 SN72 兑换 KZT
1,148.112
1 SN72 兑换 THB
฿72.8
1 SN72 兑换 TWD
NT$66.1024
1 SN72 兑换 AED
د.إ8.2208
1 SN72 兑换 CHF
Fr1.8144
1 SN72 兑换 HKD
HK$17.5616
1 SN72 兑换 MAD
.د.م20.384
1 SN72 兑换 MXN
$42.4032