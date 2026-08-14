Streamex GLDY 今日价格

Streamex GLDY (GLDY) 今日实时价格为 $ 4,357.04，过去 24 小时内变化了 0.56%。当前 GLDY 兑 USD 的汇率为 $ 4,357.04 每 GLDY。

Streamex GLDY 目前市值在 $ 13,409,782 排名第 #-，流通供应量为 3.08K GLDY。过去 24 小时内，GLDY 的交易价格在 $ 4,313.57（低点）和 $ 4,381.42（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,428.29，而历史最低价为 $ 3,999.46。

短期表现方面，GLDY 在过去一小时内波动了 +0.50%，过去7 天内波动了 +1.03%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Streamex GLDY（GLDY）市场信息

市值 $ 13.41M$ 13.41M $ 13.41M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 13.41M$ 13.41M $ 13.41M 流通量 3.08K 3.08K 3.08K 总供应量 3,077.727598 3,077.727598 3,077.727598

Streamex GLDY 的当前市值为 $ 13.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GLDY 的流通量为 3.08K，总供应量是 3077.727598，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.41M。