Stream SZN 今日价格

Stream SZN (STRSZN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3,44%。当前 STRSZN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STRSZN。

Stream SZN 目前市值在 $ 98.343 排名第 #-，流通供应量为 999,85M STRSZN。过去 24 小时内，STRSZN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00708792，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STRSZN 在过去一小时内波动了 -%0,06，过去7 天内波动了 -%0,82。过去一天，总交易量达到 --。

Stream SZN（STRSZN）市场信息

市值 $ 98,34K$ 98,34K $ 98,34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 98,34K$ 98,34K $ 98,34K 流通量 999,85M 999,85M 999,85M 总供应量 999.854.584,78223 999.854.584,78223 999.854.584,78223

Stream SZN 的当前市值为 $ 98,34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STRSZN 的流通量为 999,85M，总供应量是 999854584.78223，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98,34K。