Strawberita 今日价格

Strawberita (STRAWBERITA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.21%。当前 STRAWBERITA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STRAWBERITA。

Strawberita 目前市值在 $ 12,860.76 排名第 #-，流通供应量为 999.25M STRAWBERITA。过去 24 小时内，STRAWBERITA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STRAWBERITA 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +1.70%。过去一天，总交易量达到 --。

Strawberita（STRAWBERITA）市场信息

市值 $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K 流通量 999.25M 999.25M 999.25M 总供应量 999,248,638.322131 999,248,638.322131 999,248,638.322131

Strawberita 的当前市值为 $ 12.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STRAWBERITA 的流通量为 999.25M，总供应量是 999248638.322131，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.86K。