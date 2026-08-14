Strategy PP Variable xStock 今日价格

Strategy PP Variable xStock (STRCX) 今日实时价格为 $ 99.28，过去 24 小时内变化了 3.10%。当前 STRCX 兑 USD 的汇率为 $ 99.28 每 STRCX。

Strategy PP Variable xStock 目前市值在 $ 148,119,827 排名第 #-，流通供应量为 1.49M STRCX。过去 24 小时内，STRCX 的交易价格在 $ 94.71（低点）和 $ 102.73（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 139.97，而历史最低价为 $ 73.0。

短期表现方面，STRCX 在过去一小时内波动了 +4.76%，过去7 天内波动了 -0.78%。过去一天，总交易量达到 $ 69.67K。

Strategy PP Variable xStock（STRCX）市场信息

市值 $ 148.12M$ 148.12M $ 148.12M 成交量（24H） $ 69.67K$ 69.67K $ 69.67K 完全稀释市值 $ 275.10M$ 275.10M $ 275.10M 流通量 1.49M 1.49M 1.49M 总供应量 2,770,936.389870634 2,770,936.389870634 2,770,936.389870634

Strategy PP Variable xStock 的当前市值为 $ 148.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 69.67K。STRCX 的流通量为 1.49M，总供应量是 2770936.389870634，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 275.10M。