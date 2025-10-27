Strategic ETH Reserve（SΞR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.283912$ 0.283912 $ 0.283912 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） +5.61% 漲跌幅（7D） +25.73% 漲跌幅（7D） +25.73%

Strategic ETH Reserve（SΞR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SΞR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SΞR 的历史最高价为 $ 0.283912，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SΞR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 +5.61%，过去 7 天内累计变动为 +25.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Strategic ETH Reserve（SΞR）市场信息

市值 $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Strategic ETH Reserve 的当前市值为 $ 57.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SΞR 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.29K。