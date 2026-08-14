Strategic Bitcoin Reserve 今日价格

Strategic Bitcoin Reserve (SBR) 今日实时价格为 $ 0.01697263，过去 24 小时内变化了 0.89%。当前 SBR 兑 USD 的汇率为 $ 0.01697263 每 SBR。

Strategic Bitcoin Reserve 目前市值在 $ 357,139 排名第 #-，流通供应量为 21.04M SBR。过去 24 小时内，SBR 的交易价格在 $ 0.01697133（低点）和 $ 0.01716817（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.31，而历史最低价为 $ 0.01428915。

短期表现方面，SBR 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -4.15%。过去一天，总交易量达到 $ 385.66K。

Strategic Bitcoin Reserve（SBR）市场信息

市值 $ 357.14K$ 357.14K $ 357.14K 成交量（24H） $ 385.66K$ 385.66K $ 385.66K 完全稀释市值 $ 357.14K$ 357.14K $ 357.14K 流通量 21.04M 21.04M 21.04M 总供应量 21,042,069.0 21,042,069.0 21,042,069.0

Strategic Bitcoin Reserve 的当前市值为 $ 357.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 385.66K。SBR 的流通量为 21.04M，总供应量是 21042069.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 357.14K。