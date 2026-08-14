Strata Senior USDe 今日价格

Strata Senior USDe (SRUSDE) 今日实时价格为 $ 1.029，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 SRUSDE 兑 USD 的汇率为 $ 1.029 每 SRUSDE。

Strata Senior USDe 目前市值在 $ 56,090,700 排名第 #-，流通供应量为 54.53M SRUSDE。过去 24 小时内，SRUSDE 的交易价格在 $ 1.028（低点）和 $ 1.029（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.034，而历史最低价为 $ 0.51195。

短期表现方面，SRUSDE 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 649.96。

Strata Senior USDe（SRUSDE）市场信息

市值 $ 56.09M$ 56.09M $ 56.09M 成交量（24H） $ 649.96$ 649.96 $ 649.96 完全稀释市值 $ 56.09M$ 56.09M $ 56.09M 流通量 54.53M 54.53M 54.53M 总供应量 54,534,057.39679119 54,534,057.39679119 54,534,057.39679119

Strata Senior USDe 的当前市值为 $ 56.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 649.96。SRUSDE 的流通量为 54.53M，总供应量是 54534057.39679119，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.09M。