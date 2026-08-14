Strata Senior USDat 今日价格

Strata Senior USDat (SRUSDAT) 今日实时价格为 $ 1.022，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 SRUSDAT 兑 USD 的汇率为 $ 1.022 每 SRUSDAT。

Strata Senior USDat 目前市值在 $ 4,265,013 排名第 #-，流通供应量为 4.17M SRUSDAT。过去 24 小时内，SRUSDAT 的交易价格在 $ 1.022（低点）和 $ 1.022（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.022，而历史最低价为 $ 1.017。

短期表现方面，SRUSDAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.15%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Strata Senior USDat（SRUSDAT）市场信息

市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 流通量 4.17M 4.17M 4.17M 总供应量 4,173,553.781463947 4,173,553.781463947 4,173,553.781463947

Strata Senior USDat 的当前市值为 $ 4.27M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。SRUSDAT 的流通量为 4.17M，总供应量是 4173553.781463947，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.27M。