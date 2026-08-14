Strata Senior NUSD 今日价格

Strata Senior NUSD (SRNUSD) 今日实时价格为 $ 1.039，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 SRNUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.039 每 SRNUSD。

Strata Senior NUSD 目前市值在 $ 1,399,550 排名第 #-，流通供应量为 1.35M SRNUSD。过去 24 小时内，SRNUSD 的交易价格在 $ 1.039（低点）和 $ 1.039（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.039，而历史最低价为 $ 1.004。

短期表现方面，SRNUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.08%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Strata Senior NUSD（SRNUSD）市场信息

市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 流通量 1.35M 1.35M 1.35M 总供应量 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722

Strata Senior NUSD 的当前市值为 $ 1.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。SRNUSD 的流通量为 1.35M，总供应量是 1347230.397195722，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.40M。