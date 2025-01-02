StorX 价格 (SRX)
今天 StorX (SRX) 的实时价格为 0.100079 USD。目前其市值为 $ 50.26M USD。SRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
StorX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.63M USD
- StorX 当天价格变化为 -0.37%
- 其循环供应量为 502.74M USD
在获取 MEXC 上从 SRX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SRX 价格信息的首选平台。
今天内，StorX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003816068121564。
在过去30天内，StorX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0547813731。
在过去60天内，StorX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0725123995。
在过去90天内，StorX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04422048033632676。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0003816068121564
|-0.37%
|30天
|$ +0.0547813731
|+54.74%
|60天
|$ +0.0725123995
|+72.46%
|90天
|$ +0.04422048033632676
|+79.17%
StorX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
-0.37%
+3.65%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
StorX helps you securely encrypt, fragment and then distribute important data across multiple hosting nodes spread worldwide. StorX provides a democratic marketplace for hosting data, replacing the centralized intermediaries with a decentralized blockchain network. Exercise complete control and grant access over your data sets without any centralized intermediary.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SRX 兑换 AUD
A$0.16112719
|1 SRX 兑换 GBP
￡0.0800632
|1 SRX 兑换 EUR
€0.09607584
|1 SRX 兑换 USD
$0.100079
|1 SRX 兑换 MYR
RM0.44735313
|1 SRX 兑换 TRY
₺3.53378949
|1 SRX 兑换 JPY
¥15.69839194
|1 SRX 兑换 RUB
₽11.1588085
|1 SRX 兑换 INR
₹8.58277504
|1 SRX 兑换 IDR
Rp1,614.17719337
|1 SRX 兑换 PHP
₱5.79157173
|1 SRX 兑换 EGP
￡E.5.07900925
|1 SRX 兑换 BRL
R$0.62149059
|1 SRX 兑换 CAD
C$0.14411376
|1 SRX 兑换 BDT
৳11.9594405
|1 SRX 兑换 NGN
₦154.68110161
|1 SRX 兑换 UAH
₴4.21432669
|1 SRX 兑换 VES
Bs5.104029
|1 SRX 兑换 PKR
Rs27.8920173
|1 SRX 兑换 KZT
₸52.53446947
|1 SRX 兑换 THB
฿3.42770575
|1 SRX 兑换 TWD
NT$3.2925991
|1 SRX 兑换 CHF
Fr0.0900711
|1 SRX 兑换 HKD
HK$0.77761383
|1 SRX 兑换 MAD
.د.م1.01179869