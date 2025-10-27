Stonks（STNK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 15.83 $ 15.83 $ 15.83 24H最低价 $ 19.23 $ 19.23 $ 19.23 24H最高价 24H最低价 $ 15.83$ 15.83 $ 15.83 24H最高价 $ 19.23$ 19.23 $ 19.23 历史最高 $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 最低价 $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 涨跌幅（1H） +1.37% 涨跌幅（1D） +11.88% 漲跌幅（7D） -33.77% 漲跌幅（7D） -33.77%

Stonks（STNK）当前实时价格为 $18.57。过去 24 小时内，STNK 的交易价格在 $ 15.83 至 $ 19.23 之间波动，市场活跃度显著。STNK 的历史最高价为 $ 370.17，历史最低价为 $ 7.81。

从短期表现来看，STNK 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.37%，过去 24 小时内变动为 +11.88%，过去 7 天内累计变动为 -33.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stonks（STNK）市场信息

市值 $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M 流通量 581.91K 581.91K 581.91K 总供应量 581,910.376205753 581,910.376205753 581,910.376205753

Stonks 的当前市值为 $ 10.80M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STNK 的流通量为 581.91K，总供应量是 581910.376205753，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.80M。