Stoked 今日价格

Stoked (STK) 今日实时价格为 $ 0.050651，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 STK 兑 USD 的汇率为 $ 0.050651 每 STK。

Stoked 目前市值在 $ 5,065,098 排名第 #-，流通供应量为 100.00M STK。过去 24 小时内，STK 的交易价格在 $ 0.04991337（低点）和 $ 0.050989（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.122067，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STK 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 -6.59%。过去一天，总交易量达到 $ 2.18K。

Stoked（STK）市场信息

市值 $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M 成交量（24H） $ 2.18K$ 2.18K $ 2.18K 完全稀释市值 $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Stoked 的当前市值为 $ 5.07M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.18K。STK 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.07M。