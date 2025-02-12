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Stkd SCRT 价格 (STKD)

USD

Stkd SCRT (STKD) 实时价格图表

$0.464285
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-3.20%(1D)

今天 Stkd SCRT (STKD) 的价格

今天 Stkd SCRT (STKD) 的实时价格为 0.464285 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STKD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stkd SCRT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 523.48K USD
- Stkd SCRT 当天价格变化为 -3.20%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Stkd SCRT (STKD) 价格表现 USD

今天内，Stkd SCRT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01536826305822
在过去30天内，Stkd SCRT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1902080002
在过去60天内，Stkd SCRT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2384340260
在过去90天内，Stkd SCRT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1040920359112291

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01536826305822-3.20%
30天$ -0.1902080002-40.96%
60天$ -0.2384340260-51.35%
90天$ +0.1040920359112291+28.90%

Stkd SCRT (STKD) 价格分析

Stkd SCRT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.455338
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$ 0.49242
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$ 6.46
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-0.68%

-3.20%

+1.12%

Stkd SCRT (STKD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 523.48K
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什么是Stkd SCRT (STKD)

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Stkd SCRT (STKD) 资源

官网

大家还在问：关于 Stkd SCRT (STKD) 的其他问题

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STKD 兑换为当地货币

1 STKD 兑换 AUD
A$0.7335703
1 STKD 兑换 GBP
0.371428
1 STKD 兑换 EUR
0.4457136
1 STKD 兑换 USD
$0.464285
1 STKD 兑换 MYR
RM2.0707111
1 STKD 兑换 TRY
16.7235457
1 STKD 兑换 JPY
¥71.2956046
1 STKD 兑换 RUB
44.7942168
1 STKD 兑换 INR
40.1235097
1 STKD 兑换 IDR
Rp7,611.2282904
1 STKD 兑换 PHP
27.0028156
1 STKD 兑换 EGP
￡E.23.41389255
1 STKD 兑换 BRL
R$2.6742816
1 STKD 兑换 CAD
C$0.6592847
1 STKD 兑换 BDT
56.20169925
1 STKD 兑换 NGN
695.034645
1 STKD 兑换 UAH
19.35604165
1 STKD 兑换 VES
Bs27.8571
1 STKD 兑换 PKR
Rs129.54015785
1 STKD 兑换 KZT
234.1296398
1 STKD 兑换 THB
฿15.8321185
1 STKD 兑换 TWD
NT$15.2378337
1 STKD 兑换 CHF
Fr0.42249935
1 STKD 兑换 HKD
HK$3.61678015
1 STKD 兑换 MAD
.د.م4.6614214