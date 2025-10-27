StickDAO（STICK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.42% 漲跌幅（7D） -22.15% 漲跌幅（7D） -22.15%

StickDAO（STICK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，STICK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。STICK 的历史最高价为 $ 0.00136253，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，STICK 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.42%，过去 7 天内累计变动为 -22.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

StickDAO（STICK）市场信息

市值 $ 492.72K$ 492.72K $ 492.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 492.72K$ 492.72K $ 492.72K 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 总供应量 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

StickDAO 的当前市值为 $ 492.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STICK 的流通量为 999.87M，总供应量是 999870922.0118911，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 492.72K。