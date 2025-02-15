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STEMX 价格 (STEMX)

USD

STEMX (STEMX) 实时价格图表

$0.00035541
$0.00035541$0.00035541
-20.40%(1D)

今天 STEMX (STEMX) 的价格

今天 STEMX (STEMX) 的实时价格为 0.00035541 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STEMX 兑换 USD 的价格为实时更新。
STEMX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 501.83 USD
- STEMX 当天价格变化为 -20.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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STEMX (STEMX) 价格表现 USD

今天内，STEMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，STEMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000970424
在过去60天内，STEMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000769009
在过去90天内，STEMX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019475595479527784

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-20.45%
30天$ -0.0000970424-27.30%
60天$ +0.0000769009+21.64%
90天$ +0.00019475595479527784+121.23%

STEMX (STEMX) 价格分析

STEMX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00027633
$ 0.00027633$ 0.00027633

$ 0.00044962
$ 0.00044962$ 0.00044962

$ 0.067173
$ 0.067173$ 0.067173

+0.44%

-20.45%

-19.87%

STEMX (STEMX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 501.83
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什么是STEMX (STEMX)

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STEMX (STEMX) 资源

官网

大家还在问：关于 STEMX (STEMX) 的其他问题

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STEMX 兑换为当地货币

1 STEMX 兑换 AUD
A$0.0005579937
1 STEMX 兑换 GBP
0.0002807739
1 STEMX 兑换 EUR
0.0003376395
1 STEMX 兑换 USD
$0.00035541
1 STEMX 兑换 MYR
RM0.0015744663
1 STEMX 兑换 TRY
0.0128729502
1 STEMX 兑换 JPY
¥0.0541360512
1 STEMX 兑换 RUB
0.0323636346
1 STEMX 兑换 INR
0.0308033847
1 STEMX 兑换 IDR
Rp5.7324185523
1 STEMX 兑换 PHP
0.0205249275
1 STEMX 兑换 EGP
￡E.0.0179801919
1 STEMX 兑换 BRL
R$0.002025837
1 STEMX 兑换 CAD
C$0.0005011281
1 STEMX 兑换 BDT
0.0430685838
1 STEMX 兑换 NGN
0.5376820185
1 STEMX 兑换 UAH
0.014749515
1 STEMX 兑换 VES
Bs0.02168001
1 STEMX 兑换 PKR
Rs0.0992482425
1 STEMX 兑换 KZT
0.1762051698
1 STEMX 兑换 THB
฿0.0119808711
1 STEMX 兑换 TWD
NT$0.0116147988
1 STEMX 兑换 CHF
Fr0.0003163149
1 STEMX 兑换 HKD
HK$0.0027650898
1 STEMX 兑换 MAD
.د.م0.0035363295