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StellaSwap Staked DOT 价格 (STDOT)

USD

StellaSwap Staked DOT (STDOT) 实时价格图表

$6.03
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-2.10%(1D)

今天 StellaSwap Staked DOT (STDOT) 的价格

今天 StellaSwap Staked DOT (STDOT) 的实时价格为 6.04 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STDOT 兑换 USD 的价格为实时更新。
StellaSwap Staked DOT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.52 USD
- StellaSwap Staked DOT 当天价格变化为 -1.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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StellaSwap Staked DOT (STDOT) 价格表现 USD

今天内，StellaSwap Staked DOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.106534021887141
在过去30天内，StellaSwap Staked DOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.5692989080
在过去60天内，StellaSwap Staked DOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.3864456760
在过去90天内，StellaSwap Staked DOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.705484894326024

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.106534021887141-1.73%
30天$ -1.5692989080-25.98%
60天$ -2.3864456760-39.51%
90天$ -0.705484894326024-10.45%

StellaSwap Staked DOT (STDOT) 价格分析

StellaSwap Staked DOT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 6.3
$ 6.3$ 6.3

$ 13.31
$ 13.31$ 13.31

+2.12%

-1.73%

+14.32%

StellaSwap Staked DOT (STDOT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 69.52
$ 69.52$ 69.52

0.00
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什么是StellaSwap Staked DOT (STDOT)

Liquid Staking Derivative of Polkadot (DOT) token by StellaSwap

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StellaSwap Staked DOT (STDOT) 资源

官网

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STDOT 兑换为当地货币

1 STDOT 兑换 AUD
A$9.4828
1 STDOT 兑换 GBP
4.7716
1 STDOT 兑换 EUR
5.738
1 STDOT 兑换 USD
$6.04
1 STDOT 兑换 MYR
RM26.7572
1 STDOT 兑换 TRY
218.7688
1 STDOT 兑换 JPY
¥920.0128
1 STDOT 兑换 RUB
550.0024
1 STDOT 兑换 INR
523.4868
1 STDOT 兑换 IDR
Rp97,419.3412
1 STDOT 兑换 PHP
348.81
1 STDOT 兑换 EGP
￡E.305.5636
1 STDOT 兑换 BRL
R$34.428
1 STDOT 兑换 CAD
C$8.5164
1 STDOT 兑换 BDT
731.9272
1 STDOT 兑换 NGN
9,137.614
1 STDOT 兑换 UAH
250.66
1 STDOT 兑换 VES
Bs368.44
1 STDOT 兑换 PKR
Rs1,686.67
1 STDOT 兑换 KZT
2,994.5112
1 STDOT 兑换 THB
฿203.6084
1 STDOT 兑换 TWD
NT$197.3872
1 STDOT 兑换 CHF
Fr5.3756
1 STDOT 兑换 HKD
HK$46.9912
1 STDOT 兑换 MAD
.د.م60.098