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Steem Dollars 价格 (SBD)

USD

Steem Dollars (SBD) 实时价格图表

$1.59
$1.59$1.59
-2.60%(1D)

今天 Steem Dollars (SBD) 的价格

今天 Steem Dollars (SBD) 的实时价格为 1.59 USD。目前其市值为 $ 22.18M USD。SBD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Steem Dollars 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.81M USD
- Steem Dollars 当天价格变化为 -2.66%
- 其循环供应量为 13.94M USD

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Steem Dollars (SBD) 价格表现 USD

今天内，Steem Dollars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.043404926644154
在过去30天内，Steem Dollars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9460803690
在过去60天内，Steem Dollars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6193347330
在过去90天内，Steem Dollars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.991765683678971

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.043404926644154-2.66%
30天$ -0.9460803690-59.50%
60天$ -0.6193347330-38.95%
90天$ -0.991765683678971-38.41%

Steem Dollars (SBD) 价格分析

Steem Dollars 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 19.02
$ 19.02$ 19.02

+0.20%

-2.66%

-48.62%

Steem Dollars (SBD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 22.18M
$ 22.18M$ 22.18M

$ 5.81M
$ 5.81M$ 5.81M

13.94M
13.94M 13.94M

什么是Steem Dollars (SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

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Steem Dollars (SBD) 资源

官网

大家还在问：关于 Steem Dollars (SBD) 的其他问题

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SBD 兑换为当地货币

1 SBD 兑换 AUD
A$2.5599
1 SBD 兑换 GBP
1.272
1 SBD 兑换 EUR
1.5264
1 SBD 兑换 USD
$1.59
1 SBD 兑换 MYR
RM7.1073
1 SBD 兑换 TRY
56.1429
1 SBD 兑换 JPY
¥249.4074
1 SBD 兑换 RUB
177.285
1 SBD 兑换 INR
136.3584
1 SBD 兑换 IDR
Rp25,645.1577
1 SBD 兑换 PHP
92.0133
1 SBD 兑换 EGP
￡E.80.6925
1 SBD 兑换 BRL
R$9.8739
1 SBD 兑换 CAD
C$2.2896
1 SBD 兑换 BDT
190.005
1 SBD 兑换 NGN
2,457.4881
1 SBD 兑换 UAH
66.9549
1 SBD 兑换 VES
Bs81.09
1 SBD 兑换 PKR
Rs443.133
1 SBD 兑换 KZT
834.6387
1 SBD 兑换 THB
฿54.4575
1 SBD 兑换 TWD
NT$52.311
1 SBD 兑换 CHF
Fr1.431
1 SBD 兑换 HKD
HK$12.3543
1 SBD 兑换 MAD
.د.م16.0749