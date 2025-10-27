Steam22（STM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.106547 24H最高价 $ 0.113899 历史最高 $ 0.113899 最低价 $ 0.01789341 涨跌幅（1H） +3.01% 涨跌幅（1D） +2.78% 漲跌幅（7D） +19.04%

Steam22（STM）当前实时价格为 $0.110859。过去 24 小时内，STM 的交易价格在 $ 0.106547 至 $ 0.113899 之间波动，市场活跃度显著。STM 的历史最高价为 $ 0.113899，历史最低价为 $ 0.01789341。

从短期表现来看，STM 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.01%，过去 24 小时内变动为 +2.78%，过去 7 天内累计变动为 +19.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Steam22（STM）市场信息

市值 $ 11.09M$ 11.09M $ 11.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.09M$ 11.09M $ 11.09M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Steam22 的当前市值为 $ 11.09M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STM 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.09M。