SteakHut Finance 价格 (STEAK)
今天 SteakHut Finance (STEAK) 的实时价格为 0.858212 USD。目前其市值为 $ 1.47M USD。STEAK 兑换 USD 的价格为实时更新。
SteakHut Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.30K USD
- SteakHut Finance 当天价格变化为 +9.30%
- 其循环供应量为 1.71M USD
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今天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.072987。
在过去30天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2935491832。
在过去60天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.4498043936。
在过去90天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4814839516781124。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.072987
|+9.30%
|30天
|$ -0.2935491832
|-34.20%
|60天
|$ +1.4498043936
|+168.93%
|90天
|$ +0.4814839516781124
|+127.81%
SteakHut Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.15%
+9.30%
+6.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.
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|1 STEAK 兑换 AUD
A$1.38172132
|1 STEAK 兑换 GBP
￡0.6865696
|1 STEAK 兑换 EUR
€0.82388352
|1 STEAK 兑换 USD
$0.858212
|1 STEAK 兑换 MYR
RM3.83620764
|1 STEAK 兑换 TRY
₺30.30346572
|1 STEAK 兑换 JPY
¥134.61913432
|1 STEAK 兑换 RUB
₽95.690638
|1 STEAK 兑换 INR
₹73.60026112
|1 STEAK 兑换 IDR
Rp13,842.12709436
|1 STEAK 兑换 PHP
₱49.66472844
|1 STEAK 兑换 EGP
￡E.43.554259
|1 STEAK 兑换 BRL
R$5.32949652
|1 STEAK 兑换 CAD
C$1.23582528
|1 STEAK 兑换 BDT
৳102.556334
|1 STEAK 兑换 NGN
₦1,326.44388508
|1 STEAK 兑换 UAH
₴36.13930732
|1 STEAK 兑换 VES
Bs43.768812
|1 STEAK 兑换 PKR
Rs239.1836844
|1 STEAK 兑换 KZT
₸450.50122516
|1 STEAK 兑换 THB
฿29.393761
|1 STEAK 兑换 TWD
NT$28.2351748
|1 STEAK 兑换 CHF
Fr0.7723908
|1 STEAK 兑换 HKD
HK$6.66830724
|1 STEAK 兑换 MAD
.د.م8.67652332