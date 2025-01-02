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SteakHut Finance 价格 (STEAK)

USD

SteakHut Finance (STEAK) 实时价格图表

$0.858212
$0.858212$0.858212
+9.20%(1D)

今天 SteakHut Finance (STEAK) 的价格

今天 SteakHut Finance (STEAK) 的实时价格为 0.858212 USD。目前其市值为 $ 1.47M USD。STEAK 兑换 USD 的价格为实时更新。
SteakHut Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.30K USD
- SteakHut Finance 当天价格变化为 +9.30%
- 其循环供应量为 1.71M USD

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SteakHut Finance (STEAK) 价格表现 USD

今天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.072987
在过去30天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2935491832
在过去60天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.4498043936
在过去90天内，SteakHut Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4814839516781124

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.072987+9.30%
30天$ -0.2935491832-34.20%
60天$ +1.4498043936+168.93%
90天$ +0.4814839516781124+127.81%

SteakHut Finance (STEAK) 价格分析

SteakHut Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.782813
$ 0.782813$ 0.782813

$ 0.871334
$ 0.871334$ 0.871334

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

-0.15%

+9.30%

+6.95%

SteakHut Finance (STEAK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 5.30K
$ 5.30K$ 5.30K

1.71M
1.71M 1.71M

什么是SteakHut Finance (STEAK)

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

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SteakHut Finance (STEAK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SteakHut Finance (STEAK) 的其他问题

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STEAK 兑换为当地货币

1 STEAK 兑换 AUD
A$1.38172132
1 STEAK 兑换 GBP
0.6865696
1 STEAK 兑换 EUR
0.82388352
1 STEAK 兑换 USD
$0.858212
1 STEAK 兑换 MYR
RM3.83620764
1 STEAK 兑换 TRY
30.30346572
1 STEAK 兑换 JPY
¥134.61913432
1 STEAK 兑换 RUB
95.690638
1 STEAK 兑换 INR
73.60026112
1 STEAK 兑换 IDR
Rp13,842.12709436
1 STEAK 兑换 PHP
49.66472844
1 STEAK 兑换 EGP
￡E.43.554259
1 STEAK 兑换 BRL
R$5.32949652
1 STEAK 兑换 CAD
C$1.23582528
1 STEAK 兑换 BDT
102.556334
1 STEAK 兑换 NGN
1,326.44388508
1 STEAK 兑换 UAH
36.13930732
1 STEAK 兑换 VES
Bs43.768812
1 STEAK 兑换 PKR
Rs239.1836844
1 STEAK 兑换 KZT
450.50122516
1 STEAK 兑换 THB
฿29.393761
1 STEAK 兑换 TWD
NT$28.2351748
1 STEAK 兑换 CHF
Fr0.7723908
1 STEAK 兑换 HKD
HK$6.66830724
1 STEAK 兑换 MAD
.د.م8.67652332