Steakhouse WETH V2 今日价格

Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) 今日实时价格为 $ 1,899.02，过去 24 小时内变化了 0.40%。当前 STEAKETH 兑 USD 的汇率为 $ 1,899.02 每 STEAKETH。

Steakhouse WETH V2 目前市值在 $ 16,716,138 排名第 #-，流通供应量为 8.80K STEAKETH。过去 24 小时内，STEAKETH 的交易价格在 $ 1,878.45（低点）和 $ 1,921.76（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3,394.14，而历史最低价为 $ 1,773.09。

短期表现方面，STEAKETH 在过去一小时内波动了 +0.34%，过去7 天内波动了 -1.80%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Steakhouse WETH V2（STEAKETH）市场信息

市值 $ 16.72M$ 16.72M $ 16.72M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 16.72M$ 16.72M $ 16.72M 流通量 8.80K 8.80K 8.80K 总供应量 8,802.491646066948 8,802.491646066948 8,802.491646066948

Steakhouse WETH V2 的当前市值为 $ 16.72M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。STEAKETH 的流通量为 8.80K，总供应量是 8802.491646066948，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.72M。