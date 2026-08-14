Steakhouse USDT V2 今日价格

Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) 今日实时价格为 $ 1.022，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 STEAKUSDT 兑 USD 的汇率为 $ 1.022 每 STEAKUSDT。

Steakhouse USDT V2 目前市值在 $ 73,804,581 排名第 #-，流通供应量为 72.25M STEAKUSDT。过去 24 小时内，STEAKUSDT 的交易价格在 $ 1.016（低点）和 $ 1.026（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.028，而历史最低价为 $ 0.994793。

短期表现方面，STEAKUSDT 在过去一小时内波动了 +0.18%，过去7 天内波动了 +0.14%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Steakhouse USDT V2（STEAKUSDT）市场信息

市值 $ 73.80M$ 73.80M $ 73.80M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 73.80M$ 73.80M $ 73.80M 流通量 72.25M 72.25M 72.25M 总供应量 72,250,440.45796874 72,250,440.45796874 72,250,440.45796874

Steakhouse USDT V2 的当前市值为 $ 73.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。STEAKUSDT 的流通量为 72.25M，总供应量是 72250440.45796874，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 73.80M。