Steakhouse USDC V2 今日价格

Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) 今日实时价格为 $ 1.028，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 STEAKUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 1.028 每 STEAKUSDC。

Steakhouse USDC V2 目前市值在 $ 96,970,010 排名第 #-，流通供应量为 94.37M STEAKUSDC。过去 24 小时内，STEAKUSDC 的交易价格在 $ 1.021（低点）和 $ 1.031（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.034，而历史最低价为 $ 1.005。

短期表现方面，STEAKUSDC 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 +0.17%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Steakhouse USDC V2（STEAKUSDC）市场信息

市值 $ 96.97M$ 96.97M $ 96.97M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 96.97M$ 96.97M $ 96.97M 流通量 94.37M 94.37M 94.37M 总供应量 94,498,463.87587303 94,498,463.87587303 94,498,463.87587303

Steakhouse USDC V2 的当前市值为 $ 96.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。STEAKUSDC 的流通量为 94.37M，总供应量是 94498463.87587303，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 96.97M。