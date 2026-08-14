Steakhouse PYUSD V2 今日价格

Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) 今日实时价格为 $ 1.037，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 STEAKPYUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.037 每 STEAKPYUSD。

Steakhouse PYUSD V2 目前市值在 $ 308,656 排名第 #-，流通供应量为 297.74K STEAKPYUSD。过去 24 小时内，STEAKPYUSD 的交易价格在 $ 1.033（低点）和 $ 1.043（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.043，而历史最低价为 $ 1.001。

短期表现方面，STEAKPYUSD 在过去一小时内波动了 +0.18%，过去7 天内波动了 -0.42%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Steakhouse PYUSD V2（STEAKPYUSD）市场信息

市值 $ 308.66K$ 308.66K $ 308.66K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 308.66K$ 308.66K $ 308.66K 流通量 297.74K 297.74K 297.74K 总供应量 297,739.8559786126 297,739.8559786126 297,739.8559786126

Steakhouse PYUSD V2 的当前市值为 $ 308.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。STEAKPYUSD 的流通量为 297.74K，总供应量是 297739.8559786126，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 308.66K。