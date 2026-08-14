Steakhouse Confidential Prime USDC 今日价格

Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) 今日实时价格为 $ 1.014，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 STEAKCUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 1.014 每 STEAKCUSDC。

Steakhouse Confidential Prime USDC 目前市值在 $ 33,648,224 排名第 #-，流通供应量为 33.18M STEAKCUSDC。过去 24 小时内，STEAKCUSDC 的交易价格在 $ 1.008（低点）和 $ 1.017（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.017，而历史最低价为 $ 1.002。

短期表现方面，STEAKCUSDC 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 +0.26%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Steakhouse Confidential Prime USDC（STEAKCUSDC）市场信息

市值 $ 33.65M$ 33.65M $ 33.65M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 33.65M$ 33.65M $ 33.65M 流通量 33.18M 33.18M 33.18M 总供应量 33,183,181.52070237 33,183,181.52070237 33,183,181.52070237

Steakhouse Confidential Prime USDC 的当前市值为 $ 33.65M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。STEAKCUSDC 的流通量为 33.18M，总供应量是 33183181.52070237，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.65M。