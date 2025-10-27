stBGT 当前实时价格为 1.87 USD。跟踪 STBGT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STBGT 价格趋势。stBGT 当前实时价格为 1.87 USD。跟踪 STBGT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STBGT 价格趋势。

stBGT (STBGT) 实时价格图表
stBGT（STBGT）价格信息 (USD)

stBGT（STBGT）当前实时价格为 $1.87。过去 24 小时内，STBGT 的交易价格在 $ 1.84$ 1.91 之间波动，市场活跃度显著。STBGT 的历史最高价为 $ 3.05，历史最低价为 $ 1.58

从短期表现来看，STBGT 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.02%，过去 24 小时内变动为 +1.28%，过去 7 天内累计变动为 +0.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

stBGT 的当前市值为 $ 341.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STBGT 的流通量为 181.95K，总供应量是 181950.8283945229，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 341.01K

什么是stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

stBGT 价格预测 (USD)

stBGT（STBGT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 stBGT（STBGT）资产在 2025、2026、2027、2028,甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 stBGT 的长期和短期价格预测。

stBGT（STBGT）代币经济

了解 stBGT（STBGT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 STBGT 代币的完整经济学

stBGT（STBGT）今日价格是多少？
STBGT 实时价格为 1.87 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 STBGT 兑 USD 的价格是多少？
当前 STBGT 兑 USD 的价格为 $ 1.87。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
stBGT 的市值是多少？
STBGT 的市值为 $ 341.01K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
STBGT 的流通供应量是多少？
STBGT 的流通供应量为 181.95K USD
STBGT 的历史最高价（ATH）是多少？
STBGT 的历史最高价是 3.05 USD
STBGT 的历史最低价（ATL）是多少？
STBGT 的历史最低价是 1.58 USD
STBGT 的交易量是多少？
STBGT 的 24 小时实时交易量为 -- USD
STBGT 今年会涨吗？
STBGT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 STBGT 价格预测 获取更深入的分析。
stBGT（STBGT）重要行业更新

10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

