stBGT（STBGT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.84 24H最高价 $ 1.91 历史最高 $ 3.05 最低价 $ 1.58 涨跌幅（1H） -1.02% 涨跌幅（1D） +1.28% 漲跌幅（7D） +0.66%

stBGT（STBGT）当前实时价格为 $1.87。过去 24 小时内，STBGT 的交易价格在 $ 1.84 至 $ 1.91 之间波动，市场活跃度显著。STBGT 的历史最高价为 $ 3.05，历史最低价为 $ 1.58。

从短期表现来看，STBGT 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.02%，过去 24 小时内变动为 +1.28%，过去 7 天内累计变动为 +0.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

stBGT（STBGT）市场信息

市值 $ 341.01K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 341.01K 流通量 181.95K 总供应量 181,950.8283945229

stBGT 的当前市值为 $ 341.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STBGT 的流通量为 181.95K，总供应量是 181950.8283945229，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 341.01K。