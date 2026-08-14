STAYNEX 今日价格

STAYNEX (STAY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.27%。当前 STAY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STAY。

STAYNEX 目前市值在 $ 226,203 排名第 #-，流通供应量为 39.70B STAY。过去 24 小时内，STAY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STAY 在过去一小时内波动了 +0.34%，过去7 天内波动了 +21.32%。过去一天，总交易量达到 --。

STAYNEX（STAY）市场信息

市值 $ 226.20K$ 226.20K $ 226.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 569.77K$ 569.77K $ 569.77K 流通量 39.70B 39.70B 39.70B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

STAYNEX 的当前市值为 $ 226.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STAY 的流通量为 39.70B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 569.77K。