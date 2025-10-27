STAX Token（STAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01123991 $ 0.01123991 $ 0.01123991 24H最低价 $ 0.01164169 $ 0.01164169 $ 0.01164169 24H最高价 24H最低价 $ 0.01123991$ 0.01123991 $ 0.01123991 24H最高价 $ 0.01164169$ 0.01164169 $ 0.01164169 历史最高 $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 最低价 $ 0.01123991$ 0.01123991 $ 0.01123991 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -2.68% 漲跌幅（7D） -10.12% 漲跌幅（7D） -10.12%

STAX Token（STAX）当前实时价格为 $0.01131943。过去 24 小时内，STAX 的交易价格在 $ 0.01123991 至 $ 0.01164169 之间波动，市场活跃度显著。STAX 的历史最高价为 $ 0.0199077，历史最低价为 $ 0.01123991。

从短期表现来看，STAX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -2.68%，过去 7 天内累计变动为 -10.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

STAX Token（STAX）市场信息

市值 $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

STAX Token 的当前市值为 $ 11.24M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STAX 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.24M。