STAU 价格 (STAU)
今天 STAU (STAU) 的实时价格为 0.188435 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STAU 兑换 USD 的价格为实时更新。
STAU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 86.78K USD
- STAU 当天价格变化为 +15.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02513733。
在过去30天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004302724。
在过去60天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02513733
|+15.39%
|30天
|$ +0.0004302724
|+0.23%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
STAU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.31%
+15.39%
+0.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.
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|1 STAU 兑换 AUD
A$0.30338035
|1 STAU 兑换 GBP
￡0.150748
|1 STAU 兑换 EUR
€0.1808976
|1 STAU 兑换 USD
$0.188435
|1 STAU 兑换 MYR
RM0.84230445
|1 STAU 兑换 TRY
₺6.65363985
|1 STAU 兑换 JPY
¥29.5579141
|1 STAU 兑换 RUB
₽21.0105025
|1 STAU 兑换 INR
₹16.1601856
|1 STAU 兑换 IDR
Rp3,039.27376805
|1 STAU 兑换 PHP
₱10.90473345
|1 STAU 兑换 EGP
￡E.9.56307625
|1 STAU 兑换 BRL
R$1.17018135
|1 STAU 兑换 CAD
C$0.2713464
|1 STAU 兑换 BDT
৳22.5179825
|1 STAU 兑换 NGN
₦291.24325165
|1 STAU 兑换 UAH
₴7.93499785
|1 STAU 兑换 VES
Bs9.610185
|1 STAU 兑换 PKR
Rs52.5168345
|1 STAU 兑换 KZT
₸98.91518455
|1 STAU 兑换 THB
฿6.45389875
|1 STAU 兑换 TWD
NT$6.1995115
|1 STAU 兑换 CHF
Fr0.1695915
|1 STAU 兑换 HKD
HK$1.46413995
|1 STAU 兑换 MAD
.د.م1.90507785