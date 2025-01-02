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STAU 价格 (STAU)

USD

STAU (STAU) 实时价格图表

$0.188435
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+15.30%(1D)

今天 STAU (STAU) 的价格

今天 STAU (STAU) 的实时价格为 0.188435 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STAU 兑换 USD 的价格为实时更新。
STAU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 86.78K USD
- STAU 当天价格变化为 +15.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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STAU (STAU) 价格表现 USD

今天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02513733
在过去30天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004302724
在过去60天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，STAU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02513733+15.39%
30天$ +0.0004302724+0.23%
60天$ 0--
90天$ 0--

STAU (STAU) 价格分析

STAU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.162809
$ 0.162809$ 0.162809

$ 0.188917
$ 0.188917$ 0.188917

$ 0.279
$ 0.279$ 0.279

+0.31%

+15.39%

+0.40%

STAU (STAU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 86.78K
$ 86.78K$ 86.78K

0.00
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什么是STAU (STAU)

The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.

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STAU (STAU) 资源

官网

大家还在问：关于 STAU (STAU) 的其他问题

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STAU 兑换为当地货币

1 STAU 兑换 AUD
A$0.30338035
1 STAU 兑换 GBP
0.150748
1 STAU 兑换 EUR
0.1808976
1 STAU 兑换 USD
$0.188435
1 STAU 兑换 MYR
RM0.84230445
1 STAU 兑换 TRY
6.65363985
1 STAU 兑换 JPY
¥29.5579141
1 STAU 兑换 RUB
21.0105025
1 STAU 兑换 INR
16.1601856
1 STAU 兑换 IDR
Rp3,039.27376805
1 STAU 兑换 PHP
10.90473345
1 STAU 兑换 EGP
￡E.9.56307625
1 STAU 兑换 BRL
R$1.17018135
1 STAU 兑换 CAD
C$0.2713464
1 STAU 兑换 BDT
22.5179825
1 STAU 兑换 NGN
291.24325165
1 STAU 兑换 UAH
7.93499785
1 STAU 兑换 VES
Bs9.610185
1 STAU 兑换 PKR
Rs52.5168345
1 STAU 兑换 KZT
98.91518455
1 STAU 兑换 THB
฿6.45389875
1 STAU 兑换 TWD
NT$6.1995115
1 STAU 兑换 CHF
Fr0.1695915
1 STAU 兑换 HKD
HK$1.46413995
1 STAU 兑换 MAD
.د.م1.90507785