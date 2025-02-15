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Statter Network 价格 (STT)

USD

Statter Network (STT) 实时价格图表

$0.196137
$0.196137$0.196137
+1.10%(1D)

今天 Statter Network (STT) 的价格

今天 Statter Network (STT) 的实时价格为 0.196022 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Statter Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.49M USD
- Statter Network 当天价格变化为 +0.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Statter Network (STT) 价格表现 USD

今天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00180885
在过去30天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0475260239
在过去60天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0844744067
在过去90天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.348620382257013

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00180885+0.93%
30天$ -0.0475260239-24.24%
60天$ -0.0844744067-43.09%
90天$ -0.348620382257013-64.00%

Statter Network (STT) 价格分析

Statter Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.192213
$ 0.192213$ 0.192213

$ 0.198147
$ 0.198147$ 0.198147

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

+0.10%

+0.93%

+4.57%

Statter Network (STT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.49M
$ 21.49M$ 21.49M

0.00
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什么是Statter Network (STT)

Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry, while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem, including technology, applications, and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.

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Statter Network (STT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Statter Network (STT) 的其他问题

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STT 兑换为当地货币

1 STT 兑换 AUD
A$0.30775454
1 STT 兑换 GBP
0.15485738
1 STT 兑换 EUR
0.1862209
1 STT 兑换 USD
$0.196022
1 STT 兑换 MYR
RM0.86837746
1 STT 兑换 TRY
7.09991684
1 STT 兑换 JPY
¥29.85807104
1 STT 兑换 RUB
17.84976332
1 STT 兑换 INR
16.98922674
1 STT 兑换 IDR
Rp3,161.64471866
1 STT 兑换 PHP
11.3202705
1 STT 兑换 EGP
￡E.9.91675298
1 STT 兑换 BRL
R$1.1173254
1 STT 兑换 CAD
C$0.27639102
1 STT 兑换 BDT
23.75394596
1 STT 兑换 NGN
296.5518827
1 STT 兑换 UAH
8.134913
1 STT 兑换 VES
Bs11.957342
1 STT 兑换 PKR
Rs54.7391435
1 STT 兑换 KZT
97.18378716
1 STT 兑换 THB
฿6.60790162
1 STT 兑换 TWD
NT$6.40599896
1 STT 兑换 CHF
Fr0.17445958
1 STT 兑换 HKD
HK$1.52505116
1 STT 兑换 MAD
.د.م1.9504189