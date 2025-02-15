Statter Network 价格 (STT)
今天 Statter Network (STT) 的实时价格为 0.196022 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Statter Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.49M USD
- Statter Network 当天价格变化为 +0.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00180885。
在过去30天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0475260239。
在过去60天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0844744067。
在过去90天内，Statter Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.348620382257013。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00180885
|+0.93%
|30天
|$ -0.0475260239
|-24.24%
|60天
|$ -0.0844744067
|-43.09%
|90天
|$ -0.348620382257013
|-64.00%
Statter Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.10%
+0.93%
+4.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry, while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem, including technology, applications, and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.
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|1 STT 兑换 AUD
A$0.30775454
|1 STT 兑换 GBP
￡0.15485738
|1 STT 兑换 EUR
€0.1862209
|1 STT 兑换 USD
$0.196022
|1 STT 兑换 MYR
RM0.86837746
|1 STT 兑换 TRY
₺7.09991684
|1 STT 兑换 JPY
¥29.85807104
|1 STT 兑换 RUB
₽17.84976332
|1 STT 兑换 INR
₹16.98922674
|1 STT 兑换 IDR
Rp3,161.64471866
|1 STT 兑换 PHP
₱11.3202705
|1 STT 兑换 EGP
￡E.9.91675298
|1 STT 兑换 BRL
R$1.1173254
|1 STT 兑换 CAD
C$0.27639102
|1 STT 兑换 BDT
৳23.75394596
|1 STT 兑换 NGN
₦296.5518827
|1 STT 兑换 UAH
₴8.134913
|1 STT 兑换 VES
Bs11.957342
|1 STT 兑换 PKR
Rs54.7391435
|1 STT 兑换 KZT
₸97.18378716
|1 STT 兑换 THB
฿6.60790162
|1 STT 兑换 TWD
NT$6.40599896
|1 STT 兑换 CHF
Fr0.17445958
|1 STT 兑换 HKD
HK$1.52505116
|1 STT 兑换 MAD
.د.م1.9504189