Statera 今日价格

Statera (STA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 STA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STA。

Statera 目前市值在 $ 53,361 排名第 #-，流通供应量为 78.32M STA。过去 24 小时内，STA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.466452，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.68%。过去一天，总交易量达到 $ 14.85。

Statera（STA）市场信息

市值 $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K 成交量（24H） $ 14.85$ 14.85 $ 14.85 完全稀释市值 $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K 流通量 78.32M 78.32M 78.32M 总供应量 78,321,693.18338148 78,321,693.18338148 78,321,693.18338148

Statera 的当前市值为 $ 53.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.85。STA 的流通量为 78.32M，总供应量是 78321693.18338148，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 53.36K。