State of Mika by Virtuals 价格 (STATE)
今天 State of Mika by Virtuals (STATE) 的实时价格为 0.00534139 USD。目前其市值为 $ 5.34M USD。STATE 兑换 USD 的价格为实时更新。
State of Mika by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 147.11K USD
- State of Mika by Virtuals 当天价格变化为 +2,969.68%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00516738。
在过去30天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049347879。
在过去60天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024313446。
在过去90天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030374761410886635。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00516738
|+2,969.68%
|30天
|$ +0.0049347879
|+92.39%
|60天
|$ +0.0024313446
|+45.52%
|90天
|$ +0.0030374761410886635
|+131.84%
State of Mika by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.43%
+2,969.68%
+127.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.
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|1 STATE 兑换 AUD
A$0.0084393962
|1 STATE 兑换 GBP
￡0.004273112
|1 STATE 兑换 EUR
€0.0050743205
|1 STATE 兑换 USD
$0.00534139
|1 STATE 兑换 MYR
RM0.0237691855
|1 STATE 兑换 TRY
₺0.1929310068
|1 STATE 兑换 JPY
¥0.8244969604
|1 STATE 兑换 RUB
₽0.50209066
|1 STATE 兑换 INR
₹0.4638463076
|1 STATE 兑换 IDR
Rp87.5637564816
|1 STATE 兑换 PHP
₱0.3107620702
|1 STATE 兑换 EGP
￡E.0.2703811618
|1 STATE 兑换 BRL
R$0.0307664064
|1 STATE 兑换 CAD
C$0.0075847738
|1 STATE 兑换 BDT
৳0.6474298819
|1 STATE 兑换 NGN
₦8.0321152125
|1 STATE 兑换 UAH
₴0.2228962047
|1 STATE 兑换 VES
Bs0.32582479
|1 STATE 兑换 PKR
Rs1.4878441845
|1 STATE 兑换 KZT
₸2.6867725839
|1 STATE 兑换 THB
฿0.1807526376
|1 STATE 兑换 TWD
NT$0.1750373503
|1 STATE 兑换 CHF
Fr0.0048606649
|1 STATE 兑换 HKD
HK$0.0415560142
|1 STATE 兑换 MAD
.د.م0.0532536583