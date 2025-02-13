State of Mika by Virtuals 价格 (STATE)

USD

State of Mika by Virtuals (STATE) 实时价格图表

$0.00534139
$0.00534139$0.00534139
+2,969.60%(1D)

今天 State of Mika by Virtuals (STATE) 的价格

今天 State of Mika by Virtuals (STATE) 的实时价格为 0.00534139 USD。目前其市值为 $ 5.34M USD。STATE 兑换 USD 的价格为实时更新。
State of Mika by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 147.11K USD
- State of Mika by Virtuals 当天价格变化为 +2,969.68%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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State of Mika by Virtuals (STATE) 价格表现 USD

今天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00516738
在过去30天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049347879
在过去60天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024313446
在过去90天内，State of Mika by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030374761410886635

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00516738+2,969.68%
30天$ +0.0049347879+92.39%
60天$ +0.0024313446+45.52%
90天$ +0.0030374761410886635+131.84%

State of Mika by Virtuals (STATE) 价格分析

State of Mika by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.00559723
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$ 0.00840468
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-3.43%

+2,969.68%

+127.89%

State of Mika by Virtuals (STATE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

$ 147.11K
$ 147.11K$ 147.11K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是State of Mika by Virtuals (STATE)

Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.

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State of Mika by Virtuals (STATE) 资源

官网

大家还在问：关于 State of Mika by Virtuals (STATE) 的其他问题

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STATE 兑换为当地货币

1 STATE 兑换 AUD
A$0.0084393962
1 STATE 兑换 GBP
0.004273112
1 STATE 兑换 EUR
0.0050743205
1 STATE 兑换 USD
$0.00534139
1 STATE 兑换 MYR
RM0.0237691855
1 STATE 兑换 TRY
0.1929310068
1 STATE 兑换 JPY
¥0.8244969604
1 STATE 兑换 RUB
0.50209066
1 STATE 兑换 INR
0.4638463076
1 STATE 兑换 IDR
Rp87.5637564816
1 STATE 兑换 PHP
0.3107620702
1 STATE 兑换 EGP
￡E.0.2703811618
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R$0.0307664064
1 STATE 兑换 CAD
C$0.0075847738
1 STATE 兑换 BDT
0.6474298819
1 STATE 兑换 NGN
8.0321152125
1 STATE 兑换 UAH
0.2228962047
1 STATE 兑换 VES
Bs0.32582479
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Rs1.4878441845
1 STATE 兑换 KZT
2.6867725839
1 STATE 兑换 THB
฿0.1807526376
1 STATE 兑换 TWD
NT$0.1750373503
1 STATE 兑换 CHF
Fr0.0048606649
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HK$0.0415560142
1 STATE 兑换 MAD
.د.م0.0532536583