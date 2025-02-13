今天 State of Mika by Virtuals (STATE) 的价格

今天 State of Mika by Virtuals (STATE) 的实时价格为 0.00534139 USD。目前其市值为 $ 5.34M USD。STATE 兑换 USD 的价格为实时更新。

State of Mika by Virtuals 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 147.11K USD

- State of Mika by Virtuals 当天价格变化为 +2,969.68%

- 其循环供应量为 1000.00M USD

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