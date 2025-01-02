STASIS EURO 图标

STASIS EURO 价格 (EURS)

USD

STASIS EURO (EURS) 实时价格图表

$1.029
$1.029$1.029
-0.70%(1D)

今天 STASIS EURO (EURS) 的价格

今天 STASIS EURO (EURS) 的实时价格为 1.029 USD。目前其市值为 $ 127.97M USD。EURS 兑换 USD 的价格为实时更新。
STASIS EURO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 926.77K USD
- STASIS EURO 当天价格变化为 -0.81%
- 其循环供应量为 124.13M USD

在获取 MEXC 上从 EURS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 EURS 价格信息的首选平台。

STASIS EURO (EURS) 价格表现 USD

今天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008468506664206
在过去30天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0187678281
在过去60天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0544803021
在过去90天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.068747358629177

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.008468506664206-0.81%
30天$ -0.0187678281-1.82%
60天$ -0.0544803021-5.29%
90天$ -0.068747358629177-6.26%

STASIS EURO (EURS) 价格分析

STASIS EURO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

+0.01%

-0.81%

-1.02%

STASIS EURO (EURS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 127.97M
$ 127.97M$ 127.97M

$ 926.77K
$ 926.77K$ 926.77K

124.13M
124.13M 124.13M

什么是STASIS EURO (EURS)

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

STASIS EURO (EURS) 资源

官网

大家还在问：关于 STASIS EURO (EURS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

EURS 兑换为当地货币

1 EURS 兑换 AUD
A$1.65669
1 EURS 兑换 GBP
0.8232
1 EURS 兑换 EUR
0.98784
1 EURS 兑换 USD
$1.029
1 EURS 兑换 MYR
RM4.59963
1 EURS 兑换 TRY
36.33399
1 EURS 兑换 JPY
¥161.40894
1 EURS 兑换 RUB
114.7335
1 EURS 兑换 INR
88.24704
1 EURS 兑换 IDR
Rp16,596.77187
1 EURS 兑换 PHP
59.54823
1 EURS 兑换 EGP
￡E.52.22175
1 EURS 兑换 BRL
R$6.39009
1 EURS 兑换 CAD
C$1.48176
1 EURS 兑换 BDT
122.9655
1 EURS 兑换 NGN
1,590.41211
1 EURS 兑换 UAH
43.33119
1 EURS 兑换 VES
Bs52.479
1 EURS 兑换 PKR
Rs286.7823
1 EURS 兑换 KZT
540.15297
1 EURS 兑换 THB
฿35.24325
1 EURS 兑换 TWD
NT$33.8541
1 EURS 兑换 CHF
Fr0.9261
1 EURS 兑换 HKD
HK$7.99533
1 EURS 兑换 MAD
.د.م10.40319