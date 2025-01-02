STASIS EURO 价格 (EURS)
今天 STASIS EURO (EURS) 的实时价格为 1.029 USD。目前其市值为 $ 127.97M USD。EURS 兑换 USD 的价格为实时更新。
STASIS EURO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 926.77K USD
- STASIS EURO 当天价格变化为 -0.81%
- 其循环供应量为 124.13M USD
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今天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008468506664206。
在过去30天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0187678281。
在过去60天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0544803021。
在过去90天内，STASIS EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.068747358629177。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.008468506664206
|-0.81%
|30天
|$ -0.0187678281
|-1.82%
|60天
|$ -0.0544803021
|-5.29%
|90天
|$ -0.068747358629177
|-6.26%
STASIS EURO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
-0.81%
-1.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230
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|1 EURS 兑换 AUD
A$1.65669
|1 EURS 兑换 GBP
￡0.8232
|1 EURS 兑换 EUR
€0.98784
|1 EURS 兑换 USD
$1.029
|1 EURS 兑换 MYR
RM4.59963
|1 EURS 兑换 TRY
₺36.33399
|1 EURS 兑换 JPY
¥161.40894
|1 EURS 兑换 RUB
₽114.7335
|1 EURS 兑换 INR
₹88.24704
|1 EURS 兑换 IDR
Rp16,596.77187
|1 EURS 兑换 PHP
₱59.54823
|1 EURS 兑换 EGP
￡E.52.22175
|1 EURS 兑换 BRL
R$6.39009
|1 EURS 兑换 CAD
C$1.48176
|1 EURS 兑换 BDT
৳122.9655
|1 EURS 兑换 NGN
₦1,590.41211
|1 EURS 兑换 UAH
₴43.33119
|1 EURS 兑换 VES
Bs52.479
|1 EURS 兑换 PKR
Rs286.7823
|1 EURS 兑换 KZT
₸540.15297
|1 EURS 兑换 THB
฿35.24325
|1 EURS 兑换 TWD
NT$33.8541
|1 EURS 兑换 CHF
Fr0.9261
|1 EURS 兑换 HKD
HK$7.99533
|1 EURS 兑换 MAD
.د.م10.40319