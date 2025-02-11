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Stash Inu 价格 (STASH)

USD

Stash Inu (STASH) 实时价格图表

$0.00019471
$0.00019471$0.00019471
-6.20%(1D)

今天 Stash Inu (STASH) 的价格

今天 Stash Inu (STASH) 的实时价格为 0.00019471 USD。目前其市值为 $ 1.83M USD。STASH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stash Inu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 142.42K USD
- Stash Inu 当天价格变化为 -6.27%
- 其循环供应量为 9.40B USD

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Stash Inu (STASH) 价格表现 USD

今天内，Stash Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Stash Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000872754
在过去60天内，Stash Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000072678
在过去90天内，Stash Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000782171778785475

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-6.27%
30天$ +0.0000872754+44.82%
60天$ -0.0000072678-3.73%
90天$ -0.0000782171778785475-28.65%

Stash Inu (STASH) 价格分析

Stash Inu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00019387
$ 0.00019387$ 0.00019387

$ 0.00021036
$ 0.00021036$ 0.00021036

$ 0.00185807
$ 0.00185807$ 0.00185807

+0.43%

-6.27%

-24.66%

Stash Inu (STASH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

$ 142.42K
$ 142.42K$ 142.42K

9.40B
9.40B 9.40B

什么是Stash Inu (STASH)

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Stash Inu (STASH) 资源

官网

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STASH 兑换为当地货币

1 STASH 兑换 AUD
A$0.0003095889
1 STASH 兑换 GBP
0.000155768
1 STASH 兑换 EUR
0.0001888687
1 STASH 兑换 USD
$0.00019471
1 STASH 兑换 MYR
RM0.0008684066
1 STASH 兑换 TRY
0.0070115071
1 STASH 兑换 JPY
¥0.0295998142
1 STASH 兑换 RUB
0.0188128802
1 STASH 兑换 INR
0.0169105635
1 STASH 兑换 IDR
Rp3.1919667024
1 STASH 兑换 PHP
0.0113301749
1 STASH 兑换 EGP
￡E.0.0097880717
1 STASH 兑换 BRL
R$0.0011254238
1 STASH 兑换 CAD
C$0.0002784353
1 STASH 兑换 BDT
0.0236786831
1 STASH 兑换 NGN
0.292357065
1 STASH 兑换 UAH
0.0081155128
1 STASH 兑换 VES
Bs0.0116826
1 STASH 兑换 PKR
Rs0.0544487044
1 STASH 兑换 KZT
0.099087919
1 STASH 兑换 THB
฿0.0066337697
1 STASH 兑换 TWD
NT$0.0063903822
1 STASH 兑换 CHF
Fr0.0001771861
1 STASH 兑换 HKD
HK$0.0015167909
1 STASH 兑换 MAD
.د.م0.0019548884