STARX 图标

STARX 价格 (STARX)

USD

STARX (STARX) 实时价格图表

$0.01265358
$0.01265358$0.01265358
-1.90%(1D)

今天 STARX (STARX) 的价格

今天 STARX (STARX) 的实时价格为 0.01190576 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STARX 兑换 USD 的价格为实时更新。
STARX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 822.97 USD
- STARX 当天价格变化为 -7.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 STARX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 STARX 价格信息的首选平台。

STARX (STARX) 价格表现 USD

今天内，STARX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00100911000628219
在过去30天内，STARX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018429652
在过去60天内，STARX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025507043
在过去90天内，STARX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006075122634125013

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00100911000628219-7.81%
30天$ -0.0018429652-15.47%
60天$ -0.0025507043-21.42%
90天$ -0.006075122634125013-33.78%

STARX (STARX) 价格分析

STARX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0125998
$ 0.0125998$ 0.0125998

$ 0.01311743
$ 0.01311743$ 0.01311743

$ 0.601893
$ 0.601893$ 0.601893

-5.88%

-7.81%

+0.66%

STARX (STARX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 822.97
$ 822.97$ 822.97

0.00
0.00 0.00

什么是STARX (STARX)

STARX Token is a revolutionary digital currency that opens doors to real and virtual worlds. STARX Token is more than a currency; it's a versatile key to a world where your travel dreams, both virtual and real, come to life.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

STARX (STARX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 STARX (STARX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

STARX 兑换为当地货币

1 STARX 兑换 AUD
A$0.0186920432
1 STARX 兑换 GBP
0.0094055504
1 STARX 兑换 EUR
0.011310472
1 STARX 兑换 USD
$0.01190576
1 STARX 兑换 MYR
RM0.0527425168
1 STARX 兑换 TRY
0.4312266272
1 STARX 兑换 JPY
¥1.8134853632
1 STARX 兑换 RUB
1.0841385056
1 STARX 兑换 INR
1.0318722192
1 STARX 兑换 IDR
Rp192.0283602128
1 STARX 兑换 PHP
0.68755764
1 STARX 兑换 EGP
￡E.0.6023123984
1 STARX 兑换 BRL
R$0.067862832
1 STARX 兑换 CAD
C$0.0167871216
1 STARX 兑换 BDT
1.4427399968
1 STARX 兑换 NGN
18.011629016
1 STARX 兑换 UAH
0.49408904
1 STARX 兑换 VES
Bs0.72625136
1 STARX 兑换 PKR
Rs3.32468348
1 STARX 兑换 KZT
5.9026376928
1 STARX 兑换 THB
฿0.4013431696
1 STARX 兑换 TWD
NT$0.3890802368
1 STARX 兑换 CHF
Fr0.0105961264
1 STARX 兑换 HKD
HK$0.0926268128
1 STARX 兑换 MAD
.د.م0.118462312